Джин Хаас закроет команду в NASCAR

Американский бизнесмен Джин Хаас и бывший гонщик Тони Стюарт, являющиеся совладельцами команды Stewart-Haas Racing в американской серии сток-каров NASCAR, объявили о закрытии проекта по окончании сезона 2024 года. Команда выступает в гонках с 2009 года и за это время в топовом классе Sprint Cup выиграла 69 гонок и завоевала два титула в личном зачёте.

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«Мы приняли трудное решение закрыть Stewart-Haas Racing по завершении сезона 2024 года. Это решение далось нелегко и не было принято быстро. Гонки — трудоёмкий и требовательный вид спорта. Чтобы быть лучше всех, требуются непоколебимая приверженность и огромные ресурсы, а также включённость в работу на все 365 дней. Это часть того, что делает успех таким желанным. Но обязательства, необходимые для достижения максимальной производительности при обеспечении устойчивости, невероятно высоки, и мы достигли точки в нашей личной и деловой жизни, когда пришло время передать эстафету», — гласит официальное заявление.

В 2024 году за Stewart-Haas Racing в Cup Series выступают Джош Берри, Ноа Грэгсон, Чейз Бриско и Райан Прайс, а в «младшей» Xfinity Series есть две постоянные заявки с Коулом Кастером и Райли Хербстом за рулём. Судьба проекта в Формуле 1, как отдельно подчеркнул Джин Хаас, остаётся прежней — закрывать команду в чемпионате мира бизнесмен не собирается.