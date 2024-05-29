Марко рассказал, как в Red Bull решался вопрос после столкновения двух пилотов

Марко рассказал, как в «Ред Булл» решался вопрос после столкновения двух пилотов
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу столкновения между пилотами «Альпин» во время Гран-при Монако, проведя параллель с австрийской командой.
«В «Ред Булл» мы дважды сталкивались с ситуацией, когда партнеры по команде мешали друг другу: в 2018 году с Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном в Баку и в 2010 году с Марком Уэббером и Себастьяном Феттелем в Турции. В обоих случаях мы вызвали обоих гонщиков и открыто обсудили с ними ситуацию, дав им понять, что подобные столкновения с партнерами по команде просто недопустимы. Риккардо покинул нас в конце сезона, а с Уэббером подобных инцидентов больше не было; они признали, что это недопустимо. В таком случае сложно принять меры, потому что нужно доказать явный умысел, а этого не происходит. Пилот говорит, что неправильно оценил аварию, а значит, умысла уже нет. Проблема «Альпин», однако, в том, что это не первый случай, и я думаю, что это еще больше усложняет дело», — приводит слова Марко Speed Week.