Ратаковски пришла на «Формулу-1» в дерзком наряде с гоночной курткой

Модель вновь приковала к себе всё внимание. Эмили Ратаковски уже не впервые приходит на спортивное событие не в самом стандартном образе. Несколько месяцев назад она даже оказалась в центре скандала, когда баскетбольные болельщики потребовали больше не пускать Эмили на матчи.

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Теперь же красотка решила впечатлить любителей скорости. Она посетила Гран-при Монако Формулы-1. Она позировала перед фотографами в короткой гоночной куртке и широких брюках. Конечно, идеальная фигура позволяет Эмили надевать подобные наряды хоть каждый день, однако в Сети вновь разгораются споры о том, насколько такие образы уместны.

Стильный лук модель дополнила туфлями с острым мысом, солнцезащитными очками и гладкой укладкой. Поклонники Ратаковски теперь гадают, ждать ли петицию от недовольных зрителей Формулы-1 в сторону модели.