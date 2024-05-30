Хюлькенберг обвинил маршалов в своем сходе в Монако

Действиями пилота Haas Кевина Магнуссена на первом круге Гран При Монако была спровоцирована серьёзная авария. Датчанин не поделил трассу с Серхио Пересом на выходе из первого поворота — в столкновении сошли мексиканский пилот Red Bull и второй гонщик Haas немец Нико Хюлькенберг. При этом Нико уверен, что смог бы продолжить гонку, если бы не маршалы.

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После аварии Хюлькенберг сообщил своему гоночному инженеру Гари Ганнону, что на его болиде повреждены только переднее антикрыло и задняя шина. С такими повреждениями пилот мог добраться до боксов, где механики бы легко заменили детали новыми. Пилот даже смог запустить двигатель и был готов двигаться по трассе, но этого сделать не получилось.

Гонщик обвинил в этом маршалов, работавших на месте аварии. Как заявил представитель Haas, работники трассы хотели максимально быстро освободить гоночное полотно от разбитых машин, поэтому не позволили Хюлькенбергу уехать и заставили Нико покинуть кокпит, хотя немец готов был вернуть машину в боксы и готовиться к рестарту.