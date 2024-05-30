Хюлькенберг обвинил маршалов в своем сходе в Монако

Нико Хюлькенберг обвинил маршалов в своём сходе в Монако
Действиями пилота Haas Кевина Магнуссена на первом круге Гран При Монако была спровоцирована серьёзная авария. Датчанин не поделил трассу с Серхио Пересом на выходе из первого поворота — в столкновении сошли мексиканский пилот Red Bull и второй гонщик Haas немец Нико Хюлькенберг. При этом Нико уверен, что смог бы продолжить гонку, если бы не маршалы.
После аварии Хюлькенберг сообщил своему гоночному инженеру Гари Ганнону, что на его болиде повреждены только переднее антикрыло и задняя шина. С такими повреждениями пилот мог добраться до боксов, где механики бы легко заменили детали новыми. Пилот даже смог запустить двигатель и был готов двигаться по трассе, но этого сделать не получилось.
Гонщик обвинил в этом маршалов, работавших на месте аварии. Как заявил представитель Haas, работники трассы хотели максимально быстро освободить гоночное полотно от разбитых машин, поэтому не позволили Хюлькенбергу уехать и заставили Нико покинуть кокпит, хотя немец готов был вернуть машину в боксы и готовиться к рестарту.