Человек, погубивший Renault, теперь призван его спасти

Скандально известный Флавио Бриаторе, похоже, возвращается в Формулу-1.

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Опальный тим-менеджер Флавио Бриаторе, который когда-то привел к чемпионству Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо, но затем был с позором изгнан из Формулы-1, может вернуться в гонки в составе «Альпин».

Итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что глава концерна «Рено» Лука де Мео предложил Бриаторе пост специального советника команды. Более того, по данным журналистов, Флавио уже общается с Эдрианом Ньюи, пытаясь переманить авторитетного инженера в Энстоун.

Всё это, напомним, происходит на фоне столкновения Гасли и Окона в Монако и слухов о том, что в «Рено» могут вообще отказаться от команды…

Кто такой Бриаторе?

Флавио Бриаторе в мире Формулы-1 хорошо известен. В паддок итальянец попал, когда компания «Бенеттон» выкупила скромную британскую команду «Тоулмен» и поставила Флавио руководить командой. Поначалу над Бриаторе даже посмеивались — мол, как продавец джинсов будет управлять гоночным коллективом. Флав тем не менее справился — в 1994–1995 годах Михаэль Шумахер на «Бенеттоне» дважды становился чемпионом мира.

Следующим успешным проектом Бриаторе стал Фернандо Алонсо. «Бенеттон» к тому моменту был перепродан «Рено», и в Формулу-1 испанец попал при поддержке французского концерна. В 2005–2006 годах Алонсо выиграл два чемпионата, прервав многолетнее доминирование Михаэля Шумахера, перешедшего в «Феррари».

Проблемы у Бриаторе начались в 2009-м, когда на публику всплыл «Крашгейт»: Флавио вместе с Пэтом Симондсом уговорили Нельсона Пике-младшего намеренно разбить машину, чтобы обеспечить Алонсо победу на Гран-при Сингапура — 2008. Бриаторе и Симондс были отстранены от Формулы-1, причём в случае Флавио речь шла о пожизненном запрете, который ему удалось отменить через суд. «Рено» же на фоне скандала продал команду фонду Жерара Лопеса, и какое-то время команда выступала под именем «Лотус».

С тех пор в Формуле-1 про Бриаторе особенно слышно не было, хотя в чемпионат он вернулся: Флавио помогал Liberty в заключении коммерческих договоров. То есть итальянец возвращается (если вернётся!) не из полного забытья — контакта с паддоком и связей он не терял. И вполне возможно, что именно он — тот, кто сможет привести команду в чувство.

Ньюи в Энстоуне?

У «Альпин» в последние годы дела идут всё хуже. В 2022 году из Энстоуна одновременно сбежали Алонсо и Пиастри, а сезон спустя команда рассталась со всем руководящим составом. Результаты тоже довольно резко пошли на спад: если в 2022-м «Альпин» была четвёртой в Кубке конструкторов, то в 2023-м откатилась на шестое место, а сезон-2024 команда начала с самым медленным автомобилем в пелотоне.

Сейчас всё выглядит так, что команду нужно собирать заново — с чистого листа. В теории Бруно Фамену такая задача под силу — в «Пежо» ему удалось наладить процессы так, что команда была непобедима в ралли-рейдах. В то же время Фамену не хватает опыта в Формуле-1 и обширных связей, которыми как раз и располагает Бриаторе. Вопрос в том, готов ли Бруно подчиняться Флаву и не возникнет ли из-за этого лишней напряжённости — она в Энстоуне, как вспоминали покинувшие команды сотрудники, в порядке вещей.

Сможет ли Бриаторе привести в команду Эдриана Ньюи? Это уже кажется куда менее реалистичным. Даже если представить, что Флавио найдёт деньги на зарплату Ньюи, Эдриану понадобится несколько лет, чтобы собрать инженерную команду и вместе с Фаменом организовать работу в Энстоуне и Вири под свои предпочтения. И даже в таком случае успех отнюдь не гарантирован — что Ньюи в «Ред Булл», что Росс Браун в «Хонде» добиться прорыва смогли лишь при смене регламента.

Да, в 2026-м в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент — и во многом поэтому команды так активно охотятся за Эдрианом. Можно представить, что Ньюи, только взглянув на новый регламент, сможет построить ещё более доминирующий болид. Но вот «Альпин» сейчас не выглядит той силой, которая могла бы идеи Эдриана верно реализовать. Да и вряд ли сам инженер внезапно вместо «Феррари», «Мерседеса» или «Астон Мартин» выбрал бы «Альпин».

Будущее «Альпин» туманно

Возможно, попытка договориться с Ньюи — это последний отчаянный шаг для спасения команды. Так, известный автоспортивный эксперт Джо Сейвуд заявил, что Лука де Мео рассматривает возможность отказа от создания собственных двигателей. На деле этот вариант означает продажу команды — если не всей, то, по крайней мере, той её части, которая занимается двигателями.

Если такое решение в итоге будет принято, то наиболее реалистичным выглядит полная продажа команды с условием сохранения названия. В таком формате в предыдущие годы в Формуле-1 выступала «Альфа Ромео» — команда фактически оставалась «Заубером», но носила имя титульного спонсора. Однако много ли найдётся желающих? На ум сразу приходят «Андретти» и идущий с ним в паре «Кадиллак», но вряд ли они согласятся выступать под именем «Альпин».

Дело, впрочем, не только в названии — сложно понять, что вообще представляет из себя нынешняя «Альпин». На фоне слабого старта сезона оба пилота, по слухам, ищут себе новые места: у того же Окона есть шанс стать напарником Расселла в «Мерседесе», а на худой конец подписаться с «Кик-Заубером» или «Хаасом». Если же оба останутся, то наверняка продолжатся конфликты — буквально на этой неделе Эстебан в чрезвычайно оптимистичной атаке чуть не выбил Гасли уже на первом круге.

В Энстоуне, очевидно, назрели перемены, но пока нет того, кто мог бы их проводить в жизнь. С 2016 года, когда «Рено» вернулся в Формулу-1, ему удалось выиграть одну гонку и семь раз подняться на подиум — даже «Лотус» Жерара Лопеса показывал более высокие результаты. Иронично, что в данный момент именно Бриаторе, ответственный за тот самый «Крашгейт», похоронивший команду в 2009-м, может стать тем, кто вернёт её в верхнюю часть таблицы.