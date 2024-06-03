Жан Алези верит, что Фредерик Вассер сможет вернуть Ferrari на вершину

Жан Алези верит, что Фредерик Вассёр сможет вернуть Ferrari на вершину
Экс-пилот Формулы 1 Жан Алези верит, что Ferrari сможет вернуть свою былую славу под руководством Фредерика Вассера.
Скудерия не выигрывала чемпионат среди пилотов со времен триумфа Кими Райкконена в 2007 году и не завоевывала Кубки конструкторов с 2008 года. Однако Алези, который выступал за Ferrari с 1991 по 1995 год, считает, что эпоха доминирования итальянского коллектива может вернуться.
«Фред Вассёр отлично справляется с задачей придать Ferrari стабильности, – сказал Алези британскому Autosport. – У меня такое впечатление, что он повторяет выдающуюся работу, которую проделал Жан Тодт, создавая команду, которая впоследствии положила начало эпохе Шумахера. Я надеюсь, что специалисты по двигателям Ferrari смогут построить конкурентоспособную силовую установку к 2026 году. Мало того, в календаре ещё шестнадцать Гран При, и мне кажется, что Ferrari находится на подъеме. И ещё у них есть важный союзник, который может помочь победить Red Bull, и я говорю о McLaren. Ferrari уже выиграла в Мельбурне с Карлосом, а с Шарлем – в Монако. По моему мнению, Red Bull без Эдриана Ньюи – это как на оркестр без дирижера. Не нужно ничего добавлять…».