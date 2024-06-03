Жан Алези верит, что Фредерик Вассер сможет вернуть Ferrari на вершину

Экс-пилот Формулы 1 Жан Алези верит, что Ferrari сможет вернуть свою былую славу под руководством Фредерика Вассера.

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Скудерия не выигрывала чемпионат среди пилотов со времен триумфа Кими Райкконена в 2007 году и не завоевывала Кубки конструкторов с 2008 года. Однако Алези, который выступал за Ferrari с 1991 по 1995 год, считает, что эпоха доминирования итальянского коллектива может вернуться.