Ральф Шумахер жестко отреагировал на слова Штайнера о Мике

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер прокомментировал недавние слова бывшего руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера о Мике Шумахере. Напомним, Штайнер ранее заявил, что на месте руководителя «Альпин» не стал бы рассматривать кандидатуру Мика.

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«Глупость с возрастом не проходит», — написал Ральф на своей странице в социальных сетях.



Напомним, в Формуле-1 Мик выступал в «Хаасе» под руководством Штайнера. Американскую команду он покинул после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В гоночном коллективе его заменил немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

Ранее Штайнер отметил потенциальную проблему, которая может повлиять на результаты Оливера Бермана в Формуле-2.