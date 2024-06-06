Лиам Лоусон: Хочу быть в «Формуле-1» с Red Bull или без

В 2023 году Лиам Лоусон дебютировал в Формуле 1, заменяя травмированного австралийца Даниэля Риккардо в составе AlphaTauri с Гран При Нидерландов по Гран При Катара. Несмотря на впечатляющий дебют, новозеландец в 2024 году остался резервным пилотом Red Bull. Однако из программы гонщик может уйти, если Red Bull не даст возможности вернуться в чемпионат мира.

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