Лиам Лоусон: Хочу быть в Формуле 1 с Red Bull или без
В 2023 году Лиам Лоусон дебютировал в Формуле 1, заменяя травмированного австралийца Даниэля Риккардо в составе AlphaTauri с Гран При Нидерландов по Гран При Катара. Несмотря на впечатляющий дебют, новозеландец в 2024 году остался резервным пилотом Red Bull. Однако из программы гонщик может уйти, если Red Bull не даст возможности вернуться в чемпионат мира.
«Я понятия не имею, что происходит — сейчас всё меняется, много гонщиков меняет команды. На данный момент я действительно не знаю, какое место я в этом процессе занимаю и занимаю ли вообще. Сейчас я работаю каждый день над тем, чтобы получить место в серии. Я хотел бы быть с Red Bull в Формуле 1. Это сильнейшая команда на данный момент. Я с ними сейчас шестой год. Если бы я мог выбирать, я бы хотел быть в Red Bull. Но очевидно, что если там нет мест, моя цель – Формула 1. Так что это может быть где угодно. Я хочу быть в Формуле 1 с Red Bull или без. В Формуле 1, каждую неделю что-то меняется. Всё меняется очень и очень быстро. От уик-энда к уик-энду дела обстоят совсем по-разному. Я всегда пытаюсь понять, где я нахожусь относительного своего будущего в гонках. Всё время ситуация меняется — я не хочу выступать в Формуле 1, потому что кто-то травмирован. Я хочу быть в Формуле 1, потому что команда выберет меня из-за навыков», — заявил Лиам Лоусон talksport.