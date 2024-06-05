Сейвуд прояснил позицию Red Bull по возможному переходу Цуноды в Audi

Известный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался на тему потенциального перехода гонщика «РБ» Юки Цуноды в «Ауди».

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«Я слышал, что «Ред Булл» не станет отпускать Юки в «Ауди». У них есть три гонщика на два места в «РБ». Разве что «Ауди» не выкупит его контракт», — написал Сейвуд.



Напомним, ранее в «Ауди» сообщали, что заключили контракт с немцем Нико Хюлькенбергом, который сейчас выступает за «Хаас».

В настоящий момент Цунода занимает десятое место в общем зачёте пилотов. На счету японского гонщика 19 очков.

Ранее журналист Эдд Стро выразил недоумение решением руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера не переводить Юки Цуноду из «РБ» в главную команду.