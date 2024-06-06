Репортер намекнул, кто подогревает слухи о Ферстаппене и Mercedes

Репортёр Sky Sports F1 Дэвид Крофт рассказал, что в паддоке Формулы-1 во время уикенда Гран-при Монако вновь пошли слухи о переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес». И их спровоцировало появление в паддоке Йоса Ферстаппена — отца Макса.

© Чемпионат.com