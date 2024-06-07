Ферстаппен назвал проблему болида Red Bull

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о проблемных местах болида команды, проявляющихся при прохождении поребриков и неровных участков трассы.

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«Нам нужно просто идти шаг за шагом, чтобы решить эту проблему. Однако это не та трудность, которую можно исправить за одну или две недели. Но мы избрали чёткое направление и сейчас движемся согласно плану. Уверен, если мы хоть в какой-то степени решим эту проблему, то сразу улучшим время прохождения круга. Автомобиль не поглощает поребрики и неровности так, как должен, если провести сравнение с некоторыми из наших конкурентов. Поэтому мы теряли много времени в Монако», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.



Ранее Ферстаппен высказался о Гран-при Канады, который проходит с 7 по 9 июня.