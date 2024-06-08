Хэмилтон лидирует в субботней тренировке в Монреале

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В отличие от пятницы третья тренировка, проходившая на монреальской трассе в субботу утром (по местному времени, разумеется), сопровождалась нормальной летней погодой. Хотя по краям горизонта какие-то подозрительные тучки сгущались, над автодромом периодически проглядывало солнце, и вполне логично, что никто не стал терять времени зря, и почти сразу на трассу выехало большинство машин.

Правда, Гуаньюй Чжой сразу пожаловался на работу тормозов, а Макс Ферстаппен – на рулевое управление. Причём он это сделал после того, как под конец первого же быстрого круга не вписался в последнюю шикану и срезал обочину.

«Весь уик-энд рулевое управление работает как-то странно!» – заявил семикратный чемпион мира.



С начала сессии прошло не больше шести минут, когда она была прервана красными флагами, и виновником происшествия вновь стал китайский гонщик Sauber. Вновь, потому что вчера именно из-за него красными флагами пришлось прервать первую тренировку.

На этот раз машину Гуаньюя развернуло на выходе из 1-го поворота, и задней частью она воткнулась в отбойники уже во 2-м. Чжоу по радио начал оправдываться, что машина вела себя «очень странно, на ней постоянно блокировались задние колёса».

Вскоре застрявшую на обочине Sauber C44 эвакуировали, и Чжоу пешком вернулся в боксы, поскольку выезд с пит-лейн был совсем рядом.

Тренировка возобновилась, и на первую строчку сразу поднялся Ферстаппен, проехав круг за 1:15,495.

Шарль Леклер пожаловался по радио на перегрев задних тормозов, но инженер его заверил, что всё в порядке, это просто индикатор подаёт ложный сигнал.

Ферстаппен заметно прибавил и вышел за пределы минуты 15-ти секунд – 1:14,983.

Алекс Элбон не удержал машину в 9-м повороте, после чего посетовал на неэффективную работу тормозов.

Алонсо проехал круг быстрее семикратного чемпиона мира – 1:14,870, хотя было понятно, что скорости ещё будут расти. Например, год назад во второй тренировке в пятницу Льюис Хэмилтон был быстрее всех с результатом, превышавшим время Фернандо на секунду с лишним.

Серхио Пересу на трассе помешал кто-то из гонщиков Haas – похоже, Нико Хюлкенберг, и мексиканец употребил в его адрес не вполне парламентские выражения. Серхио продолжил работать на трассе, после чего заявил, что сцепление по всей длине круга оставляет желать много лучшего.

Оскар Пиастри срезал последнюю шикану – это говорило о том, что гонщики только «пристреливаются» к трассе, которая в любом случае достаточно сложная, а в этом году было ещё и асфальтовое покрытие было полностью заменено, и после вчерашних тренировок, проходивших в условиях постоянно меняющейся погоды, по-настоящему оценить уровень сцепления было невозможно.

Алонсо прибавил ещё – 1:14,445, а на вторую строчку поднялся Даниэль Риккардо с результатом, который был не намного хуже – 1:14,780. При этом его напарник, Юки Цунода, был пока седьмым и жаловался команде, что задняя часть машины сильно скользит в поворотах.

В начале второй половины сессии протокол возглавил Логан Сарджент! Американскому гонщику Williams, чьи «акции» в Формуле 1 в последнее время котируются крайне низко, удалось проехать круг на 0,090 секунды быстрее Алонсо. Разумеется, он это сделал уже на мягких шинах, тогда как испанец свой круг проехал ещё на Medium.

Впрочем, Сарджент оставался наверху протокола недолго, его время перекрыл Джордж Расселл, тоже получивший мягкую резину – 1:14,279.

Скорости продолжали расти, и первым, кто перешагнул рубеж в 1 минуту 14 секунд стал Алекс Элбон, напарник Сарджента, однако тут же его оттеснили по очереди сначала Шарль Леклер, затем Льюис Хэмилтон. Будущий напарник монегаска проводит свой последний сезон за Mercedes, и сейчас он проехал круг за 1:14,464.

На вторую строчку поднялся Ландо Норрис, до этого державшийся в тени – судя по всему, на предыдущих 18 кругах он работал над гоночным темпом, но теперь перешёл на резину Soft и приступил к подготовке к квалификации. Кстати, Ферстаппен на этой стадии сессии был за пределами первой десятки, продолжая жаловаться команде по радио, что его не устраивает поведение машины.

До конца тренировки оставалось 15 минут, и почти все гонщики вернулись в боксы, чтобы подготовиться к заключительным сериям кругов.

Одним из первых, получив свежий комплект мягкой резины, на трассу вернулся Расселл и сразу показал лучшее время: 1:13,274.

Алекс Элбон на очередном круге перестарался на выходе из последней шиканы, машину начало стаскивать с траектории, и она задела задним правым колесом «Стену чемпионов». Было видно, что бесследно это не прошло, и Алекс медленно вернулся в боксы, где команде придётся ремонтировать задний правый узел подвески его Williams.

Под конец сессии на трассу выехали все, кроме него и Чжоу, повредившего машину в самом начале тренировки, и на первую строчку вернулся Хэмилтон с результатом 1:12,549. Кстати, он проехал круг сразу на семь с лишним десятых быстрее напарника – это ли не подтверждение, что лучшие гонщики пока и не собирались никого удивлять скоростями.

Второе время показал Макс Ферстаппен, но оно тоже было на шесть с лишним десятых хуже времени Хэмилтона.

Любопытный эпизод произошёл между Карлосом Сайнсом и Пьером Гасли: гонщик Alpine случайно помешал испанцу, и тот даже успел выругаться по радио в его адрес. Но Пьер осознал свою оплошность, и когда их машины поравнялись в шпильке, он жестом руки показал Карлосу, что был виноват.

Кстати, Сайнс в этот момент находился всего лишь на 18-е строчке протокола, а его напарник – на 10-й.

«Мы чрезвычайно медленные!» – такой была реплика Шарля, попавшая в радиоэфир.



Правда, на следующем круге Карлос поднялся на 12-ю строчку, но этот результат тоже нельзя назвать убедительным. Похоже, настроение у гонщиков Ferrari было так себе, и они даже не поехали отрабатывать процедуру старта. Впрочем, может быть, в планы Скудерии это вообще не входило.

На своём последнем быстром круге в «Стене чемпионов» отметился и Макс Ферстаппен: контакт заднего правого колеса с барьером был вполне ощутимым. Поскольку он уже трёхкратный чемпион мира, к тому же лидер личного зачёта, то это даже по-своему символично. Тем более, это всего лишь тренировка.