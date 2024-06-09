Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады "Формулы-1"

На автодроме имени Жиля Вильнёва (Монреаль) завершилась квалификация Гран-при Канады Формулы-1. Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал такой же результат, но позже, поэтому стартует завтра вторым. Третий результат – у пилота «Макларена» Ландо Норриса.

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Обе машины «Феррари» не прошли в третий сегмент квалификации. Леклер занял 11-е место, Сайнс стал 12-м.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал 16-й результат.

Гран-при Канады. Квалификация:

Результаты третьего сегмента: 1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.000 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.000 3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.021 4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.103 5. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:12.178 6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.228 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:12.280 8. Юки Цунода («РБ») — 1:12.414 9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.701 10. Александер Албон («Уильямс») — 1:12.796

После второго сегмента вылетели: 11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:12.691 12. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:12.728 13. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:12.736 14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:12.916 15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:12.940

После первого сегмента вылетели: 16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:13.326 17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:13.366 18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:13.435 19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:13.978 20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:14.292