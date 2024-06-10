В России стартует чемпионат по мотогонкам Motoring

В ближайшие выходные стартует первый этап Motoring 2024 — главного чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В ближайшие выходные стартует первый этап Motoring 2024 — главного чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В программе: тренировочные, квалификационные и «боевые» заезды, выступления артистов, детские гонки на беговелах и многое-многое другое. Серия Motoring проводится с 2019 года и соответствует международным правилам шоссейно-кольцевых мотогонок FIM.

© Motor.ru

С 14 по 16 июня в Подмосковье пройдёт первый этап главного чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам Motoring 2024. Первые два дня будут отведены под тренировочные и квалификационные заезды. Ну, а 16 июня на автодроме Moscow Raceway состоится главная гонка. Гостей чемпионата ждут пять заездов с участием более 100 пилотов и 25 команд со всей России, выступления артистов и кавер-групп, диджей-сет на музыкальной сцене и многое другое.

© Motoring

Не останутся в стороне и юные посетили Motoring 2024: для них организаторы подготовят большую зону с интерактивными развлечениями. В последний день по традиции пройдут детские гонки на беговелах. Юные райдеры поборются за кубки победителей и звание быстрейшего. Для тех, у которых пока нет собственного ранбайка, будут организованы бесплатные свободные заезды на прокатных.

© Motoring

Серия Motoring проводится с 2019 года, причём регламент чемпионата соответствует международным правилам проведения шоссейно-кольцевых мотогонок FIM. Соревнования проходят на ведущих российских автодромах, соответствующих всем стандартам к качеству асфальтового покрытия и безопасности, так как традиционно в «кольце» самые высокие скорости и технологичные мотоциклы.