Вильнев отреагировал на оскорбления Риккардо

Чемпион Формулы-1 1997 года канадец Жак Вильнёв отреагировал на резкие слова пилота «РБ» Даниэля Риккардо. Ранее Вильнёв высказал мнение, что австралийцу пора покинуть «Королевские гонки» на фоне слабых результатов в последние сезоны. После это Даниэль позволил себе ряд грубых высказываний в адрес Жака.

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