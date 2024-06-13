Хорнер ответил Вольфу, который не хочет менять регламент по моторам

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на заявление Тото Вольфа, который не готов давать разрешение на внесение корректив в часть нового технического регламента, касающуюся разработки двигателей.

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«Всегда есть тот, кто не хочет перемен. Но это зависит от ФИА. Как я уже говорил, никогда не поздно что-то изменить. У них (ФИА – прим. «Чемпионата») есть все данные и симуляции. Нужно посмотреть, что в конечном итоге лучше для Формулы-1 и что сделает гонки лучше. Поэтому доверьтесь им и FOM, пусть они примут правильное решение», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.



Ранее директор формульных соревнований ФИА Николас Томбасис говорил, что федерация готова к внесениям правок в проект нового регламента. При этом для изменения правил по моторам требуется согласие всех команд Формулы-1.