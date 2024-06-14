Хэмилтон ответил, будет ли он просить Ferrari перекрасить болид в черный

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем переходе в «Феррари». К итальянской команде британец присоединится в новом сезоне «Королевских гонок».

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«Я уже давно не пилотировал чёрную машину, так что, вероятно, не буду сразу настаивать на этом. Джон Элканн и команда выполняют много благотворительной работы, поэтому мы будем очень тесно сотрудничать в рамках проекта Mission 44. Что касается спортивной составляющей, то мы должны делать ещё больше. Но и вне гонок у нас будет довольно много совместной работы», – приводит слова Хэмилтона PlanetF1.



Ранее бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер ответил, станет ли в будущем «Феррари», а не «Ред Булл» командой номер один.