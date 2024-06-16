Алонсо побил один из рекордов Михаэля Шумахера

Фернандо Алонсо побил один из рекордов своего бывшего соперника Михаэля Шумахера.

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Заняв в прошлый уикенд шестое место на Гран-при Канады, испанец побил принадлежавший ранее Михаэлю Шумахеру рекорд по самому продолжительному периоду набора очков в Формуле-1.

Фернандо Алонсо набрал свои первые очки в Формуле-1 9 марта 2003 года на Гран-при Австралии. С тех пор двукратный чемпион мира набирал очки в 257 гонках.

После финиша на шестом месте на Автодроме имени Жиля Вильнёва Алонсо превзошёл рекорд Шумахера, который семикратный чемпион Формулы-1 удерживал с 2012 года.

Между первым и последним очковым финишем Шумахера прошел 21 год, 2 месяца и 17 дней, а у Алонсо этот промежуток теперь составляет 21 год и 3 месяца.

Алонсо останется в Формуле-1 как минимум до 2026 года, так что у него будет возможность еще более упрочить свой новый рекорд.