Искусственный интеллект назвал чемпионов Формулы 1 в ближайшие 10 лет
Американский спортивный канал ESPN провел любопытный эксперимент, спросив у искусственного интеллекта, кто будет чемпионом мира Формулы 1 в ближайшие десять лет. Ответ получился любопытным и местами крайне неоднозначным.
По мнению ИИ, в сезоне-2024 Макс Ферстаппен завоюет свой последний титул на предстоящие четыре года. Дальше настанет очередь Шарля Леклера, Джорджа Рассела и Ландо Норриса.
В 2028-м Макс вернется на вершину чемпионата, но только на один год. В 2029-м титул выиграет Оскар Пиастри, а затем еще раз по чемпионству выиграют Рассел и Леклер.
Большего всего, конечно, удивляет, что в 2032-м чемпионом станет… нынешний резервный пилот Sauber, победитель Формулы 2 в 2023-м Тео Пуршер. Каким образом и в составе какой команды, знает, наверное, только сам искусственный интеллект. Ну и наконец, в 2033-м Ландо Норрис станет двукратным чемпионом.
Чемпионы Формулы 1 до 2033 года по версии ИИ
2024: Макс Ферстаппен;
2025: Шарль Леклер;
2026: Джордж Рассел;
2027: Ландо Норрис;
2028: Макс Ферстаппен;
2029: Оскар Пиастри;
2030: Джордж Рассел;
2031: Шарль Леклер;
2032: Тео Пуршер;
2023: Ландо Норрис.