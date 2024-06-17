Искусственный интеллект назвал чемпионов «Формулы-1» в ближайшие 10 лет

Американский спортивный канал ESPN провел любопытный эксперимент, спросив у искусственного интеллекта, кто будет чемпионом мира Формулы 1 в ближайшие десять лет. Ответ получился любопытным и местами крайне неоднозначным.

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По мнению ИИ, в сезоне-2024 Макс Ферстаппен завоюет свой последний титул на предстоящие четыре года. Дальше настанет очередь Шарля Леклера, Джорджа Рассела и Ландо Норриса.

В 2028-м Макс вернется на вершину чемпионата, но только на один год. В 2029-м титул выиграет Оскар Пиастри, а затем еще раз по чемпионству выиграют Рассел и Леклер.

Большего всего, конечно, удивляет, что в 2032-м чемпионом станет… нынешний резервный пилот Sauber, победитель Формулы 2 в 2023-м Тео Пуршер. Каким образом и в составе какой команды, знает, наверное, только сам искусственный интеллект. Ну и наконец, в 2033-м Ландо Норрис станет двукратным чемпионом.

Чемпионы Формулы 1 до 2033 года по версии ИИ

2024: Макс Ферстаппен;

2025: Шарль Леклер;

2026: Джордж Рассел;

2027: Ландо Норрис;

2028: Макс Ферстаппен;

2029: Оскар Пиастри;

2030: Джордж Рассел;

2031: Шарль Леклер;

2032: Тео Пуршер;

2023: Ландо Норрис.