Red Bull попросил Aston Martin пойти против McLaren и Ferrari

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» хотела заручиться поддержкой «Астон Мартин» в попытке опротестовать легальность переднего антикрыла «Макларена» и «Феррари», однако британский гоночный коллектив отказался помогать австрийцам. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Как уточняет источник, по некоторым слухам из паддока, «Астон Мартин» сам работает над аналогичным решением.

Поводом для недовольства «Ред Булл» является подозрение в том, что антикрыло «Макларена» и «Феррари» прогибается больше разрешённой нормы, благодаря чему обе команды получают преимущество.

Кроме того, сообщается, что «Мерседес» также подозревал, что секрет «Макларена» и «Феррари» больше в переднем антикрыле, чем в днище. Но вместо того, чтобы действовать против конкурентов, немецкая команда решила пойти по тому же пути. По сведениям Auto Motor und Sport, в случае если вопрос не будет решён, «Ред Булл» также последует курсу «Макларена» и «Феррари».