Монтойя предположил, с какой командой Сайнс заключит контракт после ухода из Ferrari

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о будущем испанского гонщика Карлоса Сайнса в «Королевских гонках». Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Пока неизвестно, где испанец продолжит карьеру.

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«Скорее всего, Карлос окажется в «Уильямсе». На данный момент это лучший вариант, чем «Ауди». Их организация испытала трудности в последние годы, но они прошли реконструкцию и движутся наверх. Они будут совершенствоваться и станут намного лучшей командой. Они будут становиться лучше с каждым годом», — приводит слова Монтойи PlanetF1 со ссылкой на W Radio Colombia.



Ранее Монтойя назвал пилота Формулы-1, который потеряет место после этого сезона.