«КАМАЗ-мастер» назвал состав на ралли-рейд «Шелковый путь»

Российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила состав на предстоящий международный ралли-марафон «Шёлковый путь», который пройдёт с 5 по 15 июля по территории Россиийской Федерации и Монголии. Старт соревнований запланирован в Томске, а финиш — в Улан-Баторе. За 11 этапов участники преодолеют более 5200 километров.

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«КАМАЗ-мастер» выступит пятью экипажами:

1. Пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Дмитрий Авдеев;

2. пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов;

3. пилот Андрей Каргинов, штурман Иван Мальков, механик Данил Телепов;

4. пилот Богдан Каримов, штурман Дмитрий Никитин, механик Алмаз Ахмедов.

5. пилот Сергей Куприянов, штурман Александр Куприянов, механик Иван Татаринов.

Экипажи Сотникова Каргинова и Каримова будут выступать на грузовиках семейства К5 «КАМАЗ-435091». Экипаж Николаева выступит на грузовике капотной компоновки «КАМАЗ-43509К, а экипаж Куприянова – на газодизельном «КАМАЗ‑43509».