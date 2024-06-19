«КАМАЗ-мастер» назвал состав на ралли-рейд «Шелковый путь»

«КАМАЗ-мастер» назвал состав на ралли-рейд «Шёлковый путь»
Российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила состав на предстоящий международный ралли-марафон «Шёлковый путь», который пройдёт с 5 по 15 июля по территории Россиийской Федерации и Монголии. Старт соревнований запланирован в Томске, а финиш — в Улан-Баторе. За 11 этапов участники преодолеют более 5200 километров.
«КАМАЗ-мастер» выступит пятью экипажами:
1. Пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Дмитрий Авдеев;
2. пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов;
3. пилот Андрей Каргинов, штурман Иван Мальков, механик Данил Телепов;
4. пилот Богдан Каримов, штурман Дмитрий Никитин, механик Алмаз Ахмедов.
5. пилот Сергей Куприянов, штурман Александр Куприянов, механик Иван Татаринов.
Экипажи Сотникова Каргинова и Каримова будут выступать на грузовиках семейства К5 «КАМАЗ-435091». Экипаж Николаева выступит на грузовике капотной компоновки «КАМАЗ-43509К, а экипаж Куприянова – на газодизельном «КАМАЗ‑43509».