Сайнс высказался о решении Ferrari заменить его на Хэмилтона

Испанский пилот Карлос Сайнс поделился мнением о решении команды освободить место для британца Льюиса Хэмилтона за счёт него. Сейчас Хэмилтон выступает за «Мерседес». К «Скудерии» он присоединится в следующем сезоне Формулы-1.

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