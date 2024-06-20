Два человека арестованы за шантаж семьи Шумахера

Немецкая полиция в среду, 19 июня арестовала двух человек, которые предположительно шантажировали семью Михаэля Шумахера. Об этом сообщает издание Bild.

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По данным немецкого издания, предполагаемый шантаж заключался в вымогательстве «миллионов» евро от семьи бывшего гонщика.

По словам представителя прокуратуры, возбуждено дело о шантаже, выдан ордер на арест и он уже исполнен. Однако, он отказался на данный момент предоставить дополнительную информацию по этому делу.

29 декабря прошлого года исполнилось 10 лет со дня, когда жизнь Михаэля Шумахера и всей его семьи полностью изменилась из-за несчастного случая, произошедшего с семикратным чемпионом Формулы-1 на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах.

Ранее сообщалось, что Коринна Шумахер, жена Михаэля, распродаёт имущество и активы семьи, чтобы поддерживать состояние мужа и покрыть расходы на лечение прославленного гонщика.