Карлос Сайнс назвал срок, в течение которого он определится с новой командой

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своём будущем в Формуле-1 после ухода из «Феррари». «Скудерию» испанский гонщик покинет по окончании нынешнего сезона. По словам Сайнса, решение о его будущем будут принято им в ближайшие несколько недель.

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