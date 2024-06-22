Алонсо назвал цель «Астон Мартин» на гонку в Испании

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Испании. Напомним, Алонсо стал 11-м, но из-за штрафа Серхио Переса поднялся на десятое место.

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