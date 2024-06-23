Команда «Формулы-1» заявила о победе в арбитраже над «Уралкалием»

Американская команда «Формулы-1» Haas заявила о победе в арбитраже над российской компанией «Уралкалий». Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте команды.

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«Трибунал постановил, что спонсорство было фактически прекращено в день уведомления Haas о расторжении, и обязал Haas удержать часть спонсорского вознаграждения за период, предшествовавший расторжению, а остаток возместить "Уралкалию"», — сказано пресс-релизе.



Швейцарские арбитражный суд постановил, что у команды была уважительная причина разрыва соглашения с «Уралкалием», связанная с началом СВО. Поэтому российской компании отказано в выплате компенсации за нарушение договора.

Ранее в «Уралкалии» заявили, что арбитражный суд в Швейцарии присудил компании компенсацию в споре с Haas. Размер компенсации не уточнялся.