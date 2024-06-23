Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен выиграл Гран При Испании. Вторым стал Ландо Норрис из McLaren, а Льюис Хэмилтон замкнул тройку лидеров.

Старт прошёл неожиданно. В первом повороте борьбой Норриса с Ферстаппеном воспользовался Рассел, возглавив пелотон после старта с четвёртой позиции. Ферстаппен, в свою очередь, опередил Норриса и пустился в погоню за вторым британцем – уже на втором круге действующий чемпион мира вышел вперёд, почти сразу же оторвавшись на две секунды. В ходе следующих десяти кругов разрывы между лидерами частично стабилизировались: Рассел отставал от Ферстаппена на 2,5 секунды, Норрис преследовал пилота Mercedes в зоне крыла, как и двигающийся позади него Хэмилтон.

На 16-м круге Рассел первым из лидеров свернул в боксы, следом за ним на пит-лейн свернул и Сайнс. В итоге пилоты вернулись на трассу бок о бок – Рассел восьмым, а Сайнс девятым. Следующим менять Soft на Medium отправился Хэмилтон, вернувшись позади них двоих. Кругом спустя в боксы поехал и Ферстаппен, после чего Норрис и Леклер возглавили пелотон.

На 19-м круге Хэмилтон обогнал Сайнса в борьбе за шестое место. Тремя кругами спустя Пиастри одним из последних свернул на пит-лейн и вернулся 11-м, в то время как Норрис оторвался от Леклера на семь секунд, а Ферстаппен на свежих шинах продолжал быстро сокращать отставание от второй позиции. В итоге Норрис заехал в боксы только на 24-м круге и вернулся шестым. Следующим сменил шины и Леклер.

Таким образом, после пит-стопов пятёрка лидеров выглядела так: Ферстаппен, Рассел, Хэмилтон, Сайнс, Норрис. На 27-м круге Норрис обогнал Сайнса за четвёртое место, а Леклер Гасли за шестое. К 30-му кругу пилот McLaren догнал Хэмилтона и вскоре опередил соотечественника. Пятью кругами спустя позади остался и Рассел, который немногим позже поехал на второй пит-стоп вместе с Сайнсом – они сменили Medium на Hard. Хэмилтон для последнего отрезка выбрал Soft, который установили на его машину на 44-м круге. Он вернулся в 1,5 секундах позади Сайнса. Тем временем в боксы заехал Ферстаппен – тоже за Soft.

Хэмилтон быстро справился с Сайнсом и на 48-м круге оказался позади напарника на жёстких шинах. На том же круге лидирующий Норрис тоже сменил Medium на Soft, сумев справиться с атакой Рассела на выезде и вернуться на трассу вторым. Хэмилтон опередил Рассела на 51-м круге, а Норрис продолжал догонять лидеров. Однако с каждым кругом разница в темпе становилась всё меньше, и к финишу Ферстаппена и Норриса разделяло 2,5 секунды.