Alpine начала переговоры с Карлосом Сайнсом

Испанский гонщик Карлос Сайнс может перейти в «Альпин». Как информирует Motorsport, ссылаясь на свои источники, стороны начали переговоры. Сообщается, что Сайнс мог получить привлекательное предложение.

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Отмечается, что предложение Сайнсу поступило всего через пару дней после назначения руководителя команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе на пост исполнительного советника «Альпин».

Напомним, по окончании нынешнего сезона «Альпин» покинет Эстабан Окон, а Сайнс уйдёт из «Феррари». Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Сайнсом-младшим также заинтересованы «Уильямс» и «Ауди», готовящаяся к вступлению в серию.

Недавно издание El Confidencial заявило, что отец Сайнса встречался с Бриаторе и главой «Рено».