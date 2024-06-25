Названа команда «Ф-1», чьи шансы на подписание контракта с Ньюи уменьшились

Журналист Sky Sports Крейг Слейтер поделился мнением о будущем главы технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Специалист покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1, в первом квартале 2025 года.

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