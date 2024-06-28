Ферстаппен раскрыл диалог с Марко после поражения Нидерландов от Австрии на Евро-2024

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о состоявшемся недавно у него разговоре с австрийским советником команды Хельмутом Марко. Гонщик и консультант обсуждали недавний матч чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором встречались сборные Нидерландов и Австрии. Австрийцы победили со счётом 3:2.

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«Конечно, я сказал, что Нидерланды выиграют. Марко [после игры] сказал: «Оказывается, ты не футбольный эксперт. Конечно, нельзя не сказать, что сборная Австрии просто очень хорошо сыграла. Этого у них не отнять», — приводит слова Ферстаппена GBPlog.



Отметим, что обе сборные вышли 1/8 финала Евро-2024: нидерландцы сыграют со сборной Румынии, а австрийцы встретятся с турками.