Ферстаппен раскритиковал позицию Хорнера

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слова своего руководителя Кристиана Хорнера, который ранее заявил о том, что это нормально, когда другая команда сокращает огромное преимущество «Ред Булл», полученное в прошлом сезоне.

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«В целом, все стали ближе, и, конечно, в прошлом году у нас был чрезвычайно доминирующий сезон, вплоть до последней гонки. На данный момент это немного сложнее, и я думаю, что мы просто должны быть честными в этом вопросе. Мы можем сказать: «Это нормально», но я не думаю, что это нормально. Мы всегда хотим быть лучше, и именно поэтому я поднимаю этот вопрос. Я могу сказать, что мы выиграли, и все хорошо, но я вижу, что у нашей машины достаточно проблем и ситуация совершенно обратная» — приводит слова Макса издание Racingnews365.



На данный момент Ферстаппен занимает первое место в личном зачёте, имея на счету 219 очков. Его напарник Серхио Перес идёт на пятом месте со 111 очками.