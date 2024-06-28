Хорнер однозначно ответил на обвинения Ферстаппена в саботаже

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на обвинения бывшего пилота Формулы-1 и отца трёхкратного чемпиона Макса Йос Ферстаппен. Ранее тот заявил, что именно Хорнер саботировал его выступление на Параде Легенд.

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