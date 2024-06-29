Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Австрии. Вторым стал пилот McLaren Ландо Норрис, а третьим – Джордж Рассел из Mercedes.

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В первом сегменте протокол возглавил Карлос Сайнс – он проехал круг за 1.05,263, опередив Оскара Пиастри на 0,048 секунды, а Макса Ферстаппена – на 0,073 секунды. Квалификация закончилась для Алекса Албона, Лэнса Стролла, Валттери Боттаса, Логана Сарджента и Чжоу Гуаньюя.

Во втором сегменте Ферстаппен проехал круг за 1.04,469, а вот три пилота позади – Сайнс, Рассел и Хэмилтон, уступили ему полсекунды. Не прошли дальше Эстебан Окон, Даниэль Риккардо, Кевин Магнуссен, Пьер Гасли, Юки Цунода и Фернандо Алонсо.

По итогам первых попыток в финальном сегменте быстрейшим вновь стал Ферстаппен со временем 1.04,426. Норрис приблизился до 0,361 секунды, а Рассел уступил голландцу 0,528 секунды. В решающей попытке Ферстаппен улучшил время до 1.04,314, Норрис уступил пилоту Red Bull Racing 0,404 секунды. Третьим стал Пиастри, однако время австралийца было удалено за нарушение границ трассы, и он опустился на седьмую строчку. Таким образом, на третье место поднялся Рассел, чей круг был медленнее поула на 0,526 секунды. Четвёртое место занял Сайнс, а пятое – Хэмилтон.