Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место занял австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Третьим стал испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

За несколько кругов до конца гонки лидер заезда нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" столкнулся с британским пилотом "Макларена" Ландо Норрисом. В результате столкновения Норрис сошел с дистанции, Ферстаппен финишировал пятым.

Расселл во второй раз стал лучшим по итогам заезда. Впервые британец выигрывал этап чемпионата мира в 2022 году, тогда он победил на Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете после 11 этапов, нидерландец набрал 237 очков. Второе место занимает Норрис (156), третьим идет монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (150). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет "Ред Булл" (355), второе место занимает "Феррари" (291), третье - "Макларен" (268).