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Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"
© globallookpress.com

Второе место занял австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Третьим стал испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

За несколько кругов до конца гонки лидер заезда нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" столкнулся с британским пилотом "Макларена" Ландо Норрисом. В результате столкновения Норрис сошел с дистанции, Ферстаппен финишировал пятым.

Расселл во второй раз стал лучшим по итогам заезда. Впервые британец выигрывал этап чемпионата мира в 2022 году, тогда он победил на Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете после 11 этапов, нидерландец набрал 237 очков. Второе место занимает Норрис (156), третьим идет монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (150). В Кубке конструкторов лидерство сохраняет "Ред Булл" (355), второе место занимает "Феррари" (291), третье - "Макларен" (268). 

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