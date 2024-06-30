Антониу Феликс да Кошта выиграл первую гонку Формулы-Е в Портленде

В ночь с 29 на 30 июня, состоялась первая основная гонка в рамках Гран-при Формулы-Е в Портленде (США). Первое место занял гонщик Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche), вторым стал Робин Фряйнс (Envision Racing), а третьим — Жан-Эрик Вернь (DS Penske).

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Формула-Е. Портленд, первая (топ-10):

1. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 28 кругов. 2. Робин Фряйнс (Envision Racing) +0.4 3. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +1.4 4. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +1.7 5. Нико Мюллер (Abt Cupra) +2.0 6. Джейк Деннис (Avalanche Andretti) +2.6. 7. Сэм Бёрд (Neom McLaren) +2.9 8. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +4.5 9. Стоффель Вандорн (DS Penske) +5.2 10. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +5.7

Вторая гонка этапа в американском Портленде состоится в ночь с 30 июня на 1 июля.