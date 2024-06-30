Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии

Норрис стал гонщиком дня на Гран-при Австрии.

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Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Шпильберге Норрис сумел навязать борьбу Максу Ферстаппену, но одна из атак закончилась столкновением. В результате которого обе машины получили прокол колеса. Ферстаппен сумел вернуться на трек и закончил гонку пятым, а Норрис был вынужден сойти с дистанции. Стюарды признали Ферстаппена виновным в столкновении и оштрафовали его на 10 секунд.