На видео попало эффектное падение мотогонщика на Гран-При Нидерландов

Гонщик Коллин Вейер эффектно упал в квалификационных заездах на Гран-При Нидерландов. Фрагмент видео опубликовало РИА «Новости».

© Кадр видео

По данным агентства, несмотря на падение, гонщик завоевал второе место в гонке в классе Moto3.

На кадрах ролика мотоцикл Вейера внезапно переворачивается, крутится на месте и падает. Возникает ощущение, что гонщик пытается повторить трюки индийских каскадеров в приключенческих фильмах.

Гонщик слетает с байка, падает на спину и скользит по трассе к обочине. Мимо него пролетает соперник, но не задевает ни Вейера, ни мотоцикл.

Напомним, что в апреле 2024 года нидерландский гонщик «Husqvarna Intact GP» Коллин Вейер выиграл Гран-При Испании в классе Moto3. Вторым финишировал Давид Муньос, выступающий за «Boe Motorsports», замкнул тройку сильнейших пилот «MT Helmets MSI» Иван Ортола.