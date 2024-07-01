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Алонсо объяснил своё столкновение с Чжоу в Австрии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о столкновении с китайцем Гуаньюем Чжоу из «Кик-Заубера» в гонке Гран-при Австрии, за которое испанец получил десятисекундный штраф.

Алонсо объяснил свое столкновение с Чжоу в Австрии
© Чемпионат.com

«Я глубоко зашёл в поворот, столкнулся с Гуаньюем и получил штраф, а поскольку моя карьера уже почти забылась, ничего не изменилось, вместо 17-го места вы финишируете на 14-м. Очки сегодня были вне досягаемости.

Я совершил ошибку. Очевидно, я не ожидал, что поворот начнёт закрываться так быстро. Думаю, что это была попытка сыграть на DRS и что-то в этом роде. Но да, это была моя вина», — приводит слова Алонсо издание Marca.

Напомним, победителем Гран-при Австрии стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Автоспорт
Фернандо Алонсо