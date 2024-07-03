Назван крайний срок, который Aston Martin дал Ньюи для ответа

Издание Formu1a.uno поделилось подробностями относительно позиции британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» по приглашению руководителя технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Как информирует источник, гоночный коллектив готов ждать ответ специалиста до конца нынешней недели.

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Напомним, Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Гоночный коллектив из Австрии объявил о его уходе 1 мая. В пресс-релизе команды сообщалось, что до своего ухода специалист сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Ранее Эдриан ответил на вопрос по поводу сроков о принятии решения по новой команде.