Aston Martin объявил о переходе бывшего главного моториста Mercedes

Бывший главный моторист «Мерседеса» Энди Коуэлл продолжит карьеру в «Астон Мартин». Об этом информирует пресс-служба британской команды. В гоночном коллективе из Великобритании Коуэлл заменит Мартина Уитмарша в качестве исполнительного директора группы. К исполнению обязанностей он приступит 1 октября нынешнего года.

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«Очень рад присоединиться к захватывающему проекту Лоуренса и с нетерпением жду возможности поработать с талантливой группой людей, которая собралась здесь. Формула-1 всегда была моей страстью. Я присоединяюсь к «Астон Мартин» в волнующий момент», — сказал Коуэлл.



В настоящий момент «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 196 очков.