Названа ключевая причина, почему «Уильямс» предпочитает Боттаса Окону

Журналист Гленн Фримен поделился информацией о том, что британская команда «Уильямс» желает подписать финского пилота команды «Кик-Заубер» Валттери Боттаса, а не французского пилота Эстебана Окона, проводящего свой последний сезон за коллектив «Альпин».

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«Уильямс присматривается к Валттери Боттасу и Эстебану Окону, поскольку оба гонщика хорошо известны Джеймсу Ваулзу по нескольким годам совместной работы в «Мерседесе» (Боттас выступал в роли пилота команды с 2017 по 2021 год, а Окон был резервным пилотом немецкого коллектива в 2016 году, а также юниором команды. — Прим. «Чемпионата»)».