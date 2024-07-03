Ферстаппен — о поражении на Гран-при Австрии: некоторые ошибки нам очень дорого стоили

В преддверии Гран-при Великобритании действующий чемпион мира пилот команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о допущенных ошибках на предыдущей гонке в Австрии и целях на грядущий этап.

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«Это ещё одна домашняя гонка для команды (завод «Ред Булл» находится в британском городе Милтон-Кинс. — Прим. «Чемпионата»), поэтому мы хотим, чтобы все наши сотрудники, кто остался дома и на заводе, гордились достигнутыми результатами. Австрия в итоге не принесла того результата, на который мы надеялись, и было много вещей, которые можно вынести из гонки в качестве выводов, и я, и команда можем действительно проанализировать и поработать над их улучшением».