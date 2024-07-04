Haas объявил о заключении контракта с Оливером Берманом

Американская команда Формулы-1 «Хаас» заключила долгосрочный контракт с 19-летним британским гонщиком Оливером Берманом. Об этом официально сообщила пресс-служба гоночного коллектива. Британец дебютирует в Формуле-1 в качестве основного пилота в сезоне-2025.

Напомним, в нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман заменил гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым.

По окончании нынешнего сезона американскую команду покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Также в команде выступает датчанин Кевин Магнуссен, чей контракт истекает в конце 2024 года.