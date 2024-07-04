Берман рассказал, когда подписал контракт с Haas

19-летний британский гонщик Оливер Берман рассказал, когда стало официально известно, что он будет выступать за американскую команду Формулы-1 «Хаас» в 2025 году.

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«Честно говоря, всё окончательно подтвердилось после этапа на трассе «Ред Булл Ринг» в воскресенье, потому что, как известно, в Формуле-1, пока не подпишешь лист бумаги, это не будет по-настоящему официальным. Я знал, что мы работаем для этого, и какое-то время мы уже были довольно близко к цели. Но нельзя начинать праздновать слишком рано, потому что Формула-1 — это быстро меняющийся мир, и вы настолько хороши, насколько хорошо ваше последнее выступление в гонке. Я, конечно, испытал облегчение, когда это наконец произошло, и я поделился этим моментом со своим менеджером, который был со мной всё это время. Это был довольно эмоциональный момент», — приводит слова Бермана Motorsport Week.



В нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман заменил гонщика «Скудерии» Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым.