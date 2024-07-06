Расселл выиграл квалификацию Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем квалификации Гран-при Великобритании - 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования проходят на автодроме "Сильверстоун".

Второе место занял партнер по команде и соотечественник Расселла Льюис Хэмилтон, третьим стал еще один представитель Великобритании - Ландо Норрис из "Макларена".

Основная гонка пройдет 7 июля и начнется в 17:00 мск. Рекордсменом по победам на Гран-при Великобритании является Хэмилтон, который финишировал первым на домашнем этапе восемь раз.