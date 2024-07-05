Вольф высказался о возможном переходе Сайнса в Mercedes

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о возможности заключения контракта с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом, который покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. «Мерседес», в свою очередь, покинет Льюис Хэмилтон. В 2025 году британец отправится в «Скудерию».

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