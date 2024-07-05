Названа сумма, которую вымогали у семьи Шумахера

Полиция Германии арестовала третьего подозреваемого в деле о шантаже прославленного гонщика Михаэля Шумахера. Как информирует Berliner Kurier со ссылкой на заявление прокуратуры, им оказался 52-летний мужчина, который ранее работал в службе безопасности семьи.

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Сообщается, что полиция провела обыски в его квартире, найдя ряд предметов, указывающих на его причастность к преступлению.

Ранее по делу о вымогательстве были арестованы двое мужчин. По сведениям источника, у семьи Шумахера требовали € 15 млн. В противном случае подозреваемые грозились сделать некие личные файлы семьи достоянием общественности.

Шумахер получил травму головного мозга в декабре 2013 года во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. С того момента информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно.