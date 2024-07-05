Экс-сотрудника охраны Шумахера арестовали по делу о шантаже

В Германии арестовали бывшего сотрудника службы безопасности чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. По данным Bild, причиной стали подозрения в шантаже семьи Шумахера.

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Ранее стало известно о задержании 53-летнего отца и его 30-летнего сына из города Вупперталь по подозрению в шантаже родных Шумахера. Как сообщали СМИ, эти люди утверждали, что у них есть файлы, публикации которых не хотели бы близкие гонщика. Шантажисты потребовали выкуп в несколько миллионов евро. Позже появилась информация о третьей подозреваемой в шантаже - некой женщине.

По информации Bild, 52-летний экс-сотрудник службы безопасности стал четвертым подозреваемым. Его арестовали по распоряжению прокуратуры Вупперталя. В ходе следствия выяснилось, что шантажистам, вероятно, помогал сообщник, который «проник в личную жизнь семьи». В схеме шантажа экс-работник Шумахера отвечал за оцифровку личных фотографий семьи и передачу снимков сообщникам.

В декабре 2013 года Шумахер, катаясь на лыжах, налетел на камень и ударился головой о выступ скалы. Гонщик был в шлеме, который спас его от мгновенной смерти.

Шумахеру сделали две нейрохирургические операции на мозге, после чего его ввели в состояние искусственной комы, в котором он находился 159 дней. Затем семья перевезла его домой, где он продолжил реабилитацию. В 2021 году близкие Шумахера рассказали, что он не может самостоятельно передвигаться и полноценно общаться.