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Хэмилтон одержал победу на этапе "Формулы-1" впервые с 2021 года

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу на 12-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании. Соревнования прошли на автодроме "Сильверстоун".

Хэмилтон одержал победу на этапе "Формулы-1" впервые с 2021 года
© globallookpress.com

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Третьим стал британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Хэмилтон одержал первую победу на этапах чемпионата мира с 2021 года. Последний раз британец занимал первое место на Гран-при Саудовской Аравии в декабре 2021 года.

Автоспорт
Макс Ферстаппен
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