Хэмилтон одержал победу на этапе "Формулы-1" впервые с 2021 года

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу на 12-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании. Соревнования прошли на автодроме "Сильверстоун".

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Третьим стал британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Хэмилтон одержал первую победу на этапах чемпионата мира с 2021 года. Последний раз британец занимал первое место на Гран-при Саудовской Аравии в декабре 2021 года.